حكام أمم أفريقيا 2019 .. البنا وحسام أكثر المستفيدين .. وعودة المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

منح قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باختيار مصر لاستضافة بطولة أمم افريقيا مكسباً بمشاركة 4 حكام بدلاً من أثنين فى البطولة القارية التى تنطلق فى الـ 21 من يونيو القادم.

وأعلن الكاف فى الثامن من يناير الجاري فوز مصر بتنظم بطولة كأس أمم أفريقيا بعد منافسة مع جنوب أفريقيا وذلك بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية.

وبحسب القواعد المنظمة فإن البلد المستضيف يشارك فى البطولة بأربعة حكام وهو ما يعني ظهور أول للثنائى المصري محمود البنا وأحمد حسام لينضما إلى الثنائى جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال.

جهاد جريشة صاحب الخبرة الكبيرة مشاركته مؤكدة - فى حالة عدم تعرضه للإصابة - فهو أحد حكام النخبة الثمانية فى أفريقيا وأهمهم مع الجامبي بكاري جاساما ، ليتنافس على المقعد الأخر محمود البنا صاحب الحظوظ الأفضل وأمين عمر الحكم الشاب.

وبالنسبة للمساعدين فيبرز أحمد حسام "طه" الحكم المساعد الأول رقم 1 فى مصر حالياً وأقدم المتواجدين فى التصنيف (A) وييتنافس على المقعد الأخر محمود أبو الرجال الحكم المساعد الأول صاحب المشاركات الدولية المتعددة والمصنف الثاني حالياً وتحسين أبو السادات المساعد الدولي المتواجد فى التصنيف الأول والأقل حظوظاً من بين الثنائى الأول.

وعلى الصعيد العربي فبات عودة مهدي عبيد أحد حكام النخبة مؤكدة بعد أن أعلن الاتحاد الجزائري رفع الإيقاف المؤقت الذى تعرض له على خلفية مباراة ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التى اقيمت فى الثاني من نوفمبر الماضى.

عبيد سيجد منافسة من مواطنه مصطفي غربال الحكم القادم ولكن تبقي الخبرة للأول الذى تعرض للإيقاف ما يقرب من شهرين بعد اتهامه بالفساد قبل أن يبرئه الكاف.

ويأتي المغربي نور الدين الجعفري والتونسي صادق السالمي الثنائى العربي الأبرز للمشاركة ببطولة الأمم لينضما إلى عبيد وجريشة وأمين عمر والسوداني الفاضل محمد حسين أبو شنب.

وعلى صعيد الأفارقة فإن رباعي النخبة: الإثيوبي باملاك تيسيما، الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ، الجامبي بكاري جاساما ، الجابوني إيريك أطوجو ضمنوا التواجد بالإضافة إلى الزامبى جانى سيكازوى الذى انتهت عقوبة ايقافه بعد مباراة إياب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي وأول أغسطس الأنجولي.

الكاميروني أليوم ناينت بطل مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي يواجه مأزقاً هو الأخر بعد إيقافه بسبب الأخطاء التى ارتكبها فى المباراة التى تسببت فى استبعاد الدراويش من دوري أبطال أفريقيا.

بطولة أمم 2019 قد تشهد أيضاً ظهور الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز والمالي محمد كيتا والكونغولي ندالا نجامبو والسنغالي عيسي سي وعود التوجولي كوكو ندالي الخماسي الأبرز للمشاركة بالبطولة الأهم داخل القارة.

وكان الكاف قد أصدر فى أغسطس الماضي عقوبات قاسية ضد مجموعة من الحكام المتورطين فى قضايا فساد تنوعت بين الشطب النهائى وإيقاف 11 حكم لمدة عشر سنوات وإيقاف 7 حكام أخرين .