لجوء بيراميدز لـ "فيفا".. مجدي عبد الغني: "من حقهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مجدي عبد الغني، عضو اتحادب الكرة المصري، إنه يحترم على المستوى الشخصي تجربة نادي بيراميدز الذي نجح في وضع اسمه بين الفرق الكبيرة بموسمه الأول.

وكان مسؤولو نادي بيراميدز، قد هددوا الاتحاد المصري لكرة القدم، باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب جدول الدوري والكأس.

وفي هذا السياق، قال عبد الغني، في تصريحات لفضائية النهار، مساء اليوم الأربعاء:"لو لجأ لفيفا وأصدرت له حكمًا يُطبق على الجميع فأي نادي يشعر بغبن من حقه اللجوء لفيفا.. أتحدث على المستوى الشخصي فلا أعلم رأي زملائي بالمجلس فربما يكون هناك تفاوت في الأراء".

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة:"لا تعليق لي على أي بيان من أي نادي سواء كان الأهلي، الزمالك، بيراميدز أو غيرهم، فكل نادي من حقه يصدر البيان الذي يراه ومن حقنا نرد على البيان كما نرى، الأمر ليس به حساسيات؛ النادي له بعض المطالب ولو المطالب مشروعة ننظر ليها ونتعامل معها ولا يوجد حساسية بيننا وبين الأندية الكل سواسية ولا يوجد تفرقه بين نادي وأخر".

وأتم عبد الغني حديثه بالإشادة بالمستوى الذي يقدمه نادي بيراميدز وكذلك المجهود الذي يقوم به رئيس لجنة المسابقات، عامر حسين.