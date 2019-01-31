3 لاعبين في الأهلي يتخلصون من الإصابة ويعلنون جاهزيتهم لمواجهة سيمبا التنزاني

شارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي أقيم اليوم علي ملعب التتش، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.

وكان صالح، قد اكتفى بمران تأهيلي خلال الـ48 ساعة الأخيرة قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي.

كما شارك أيضا الثنائي حسام عاشور، وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق، اليوم في المران الجماعي حيث انتظم الثنائي في المران الجماعي، بعد خضوعهما لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما.

وكان عاشور قد اشتكى من إصابة في الكاحل، فيما تعرض الشيخ، لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل علي استاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.