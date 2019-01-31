إصابة سعد سمير وشكوك حول لحاقه بمواجهة سيمبا التنزاني

تعرض سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر أمس. وسيخضع سعد للفحص الطبي قبل مران الغد، لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها استعدادا لمواجهة سيبما التنزاني. وغاب سمير عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس، والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بالجزيرة. ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني مساء بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

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