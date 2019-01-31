تدريبات منفردة للاعبي الأهلي

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خاض عمرو السولية، وحسين الشحات ومحمد هاني وعلي معلول، اليوم تدريبات منفردة تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم.
وقام الرباعي بالجري حول الملعب،وأداء تدريبات خفيفة، ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين تجنبا للإرهاق.
وقام صلاح محسن، بالجري المنفرد حول الملعب وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، لتخفيف الحمل البدني لبعض اللاعبين؛ لتجنب حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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