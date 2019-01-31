سعد سمير يغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني

سعد سمير لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: تأكد غياب سعد سمير مدافع فريق الأهلي عن لقاء سيمبا التنزاني بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وتعرض سعد سمير لالتواء في كاحل القدم ليلحق بكتيبة المصابين التي يعاني منها الأهلي في الفترة الأخيرة. ويغيب عن صفوف الأهلي في لقاء سيمبا رمضان صبحي وياسر إبراهيم ووليد سليمان ومحمد محمود وأحمد الشيخ وأحمد فتحي والمغربي وليد أزارو ومروان محسن ومحمد نجيب.

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