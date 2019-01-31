الشباب والرياضة: بدء التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة إبداع

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية فى المجالات الأديبة والعلمية، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويشارك في الموسم السابع من مسابقة إبداع طلاب وطالبات الجامعات من نحو 145 جامعة حكومية ومعاهد عليا وأكاديميات حكومية وخاصة، وتضم فعاليات المسابقة 23 مجالاً تنافسيًا في مجالات الفنون الشعبيةوالتشكيلية، العروض المسرحية والموسيقى، الغناء، الابتكارات العلمية، الطالب الطالبة المثالية، الشعر والإنشاد الديني، السيناريو والحوار، الأفلام القصيرة، المراسل التلفزيوني والإذاعي، الدوري الثقافي، الرواية والقصة القصيرة، التأليف المسرحي.
وتجرى حالياً التصفيات النهائية للمجالات الأدبية والفنية على مسرح وزارة الشباب والرياضة بمشاركة لجان التحكيم المكونة من مجموعة من الأدباء والشعراء والفنانين في مختلف
وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية مسابقة إبداع لطلاب الجامعات في الكشف عن المواهب الشابة من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية والأدبية، مشيدا بمستوى المشاركين في فعاليات الموسم السابع من المسابقة والتي تؤكد أن مصر زاخرة بالمواهب الشابة المبدعة.
وأوضح وزير الشباب والرياضة توجه الوزارة إلى دعم الشباب الموهوبين من خلال حزمة من البرامج والأنشطة المختلفة منها مسابقة "إبداع" لطلاب الجامعات، ومسابقة "إبداع" لمراكز الشباب للكشف عن الموهوبين في مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.
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