أيمن حفني في الإسماعيلي خلال ساعات

اقترب النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان من إنهاء الاتفاق رسميًا مع اللاعب أيمن حفني، صانع ألعاب نادي الزمالك، من أجل الانضمام لقلعة الدراويش خلالفترة الانتقالات الشتوية الجارية.
أكد مصدر بالنادي الإسماعيلي أنه تم عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور جلسة
ويرغب لاعب الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، بعد تجاهل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأبيض، للاعب وعدم مشاركته في المباريات.
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