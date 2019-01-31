أيمن حفني في الإسماعيلي خلال ساعات

كتبت- نورهان فضل:

اقترب النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان من إنهاء الاتفاق رسميًا مع اللاعب أيمن حفني، صانع ألعاب نادي الزمالك، من أجل الانضمام لقلعة الدراويش خلال

فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد مصدر بالنادي الإسماعيلي أنه تم عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور جلسة

مع اللاعب من أجل إعارته لمدة ستة شهور للدراويش.

ويرغب لاعب الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، بعد تجاهل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأبيض، للاعب وعدم مشاركته في المباريات.