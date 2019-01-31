موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس الملك والقنوات الناقلة

كتب - سارة جاب الله:

يستضيف مساء اليوم الخميس، فريق جيرونا نظيرة ريال مدريد على ملعب استاد مونتيليفي، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

تنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت

المملكة العربية السعودية

والساعة الثانية عشر ونصف صباحاً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

تذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا بشكل حصري علي قناة بي إن سبوت HD 3 المشفرة، بتعليق سوار الذهب.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / داني سيبايوس.

خط الهجوم: فرانشيسكو إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.