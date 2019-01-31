الليلة.. أحمد عفيفي يتحدث عن استراتيجية بيراميدز مع سيف زاهر

كتب – محمد اللاهوني:

يحل في الحادية عشرة ،مساء اليوم الخميس، أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر، بقناة أون سبورتس، في أول ظهور له بعد توليه المسئولية.

ويتحدث عفيفي عن استراتيجية نادي بيراميدز، وتقييمه للتجربة حتى الآن، وكشف كل ما أثير حول النادي خلال الفترة الماضية، وتوضيح بعض الرؤى للجماهير الرياضية بشكل

عام، وعشاق كرة القدم بشكل خاص.

يذكر أن أحمد عفيفي يمتلك خبرات إعلامية كبيرة، حيث عمل كمقدم للبرامج الرياضية في عدد من القنوات، ولديه خبرات كبيرة في مجال التحليل الرياضي، والتعامل الإعلامي مع كافة المؤسسات.