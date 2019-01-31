المصري يتعاقد مع مهاجم نيجيري

مهاجم المصري الجديد

بورسعيد - عبد الرحمن بصلة:

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن، ‘يهاب جلال، التعاقد مع المهاجم النيجيري، أوجستين أمامشي أوجوي، والملقب بـ"أوستين أموتو"، وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية موسم 2022/2021.

جدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر قرابة 26 عامًا، إذ أنه من مواليد 20 فبراير 1993، وطوله 180 سنتيمتر، وسبق له اللعب لعدد من الأندية داخل وخارج نيجيريا، من أبرزها واري وولفز النيجيري، وكيلانتان الماليزي، وملاطيا سبور التركي، وترجي جرجيس التونسي،

وبوهانج الماليزي، وسبق للاعب الانضمام لصفوف منتخب نيجيريا الأوليمبي تحت 23 عامًا، وذلك خلال عام 2014.

هذا ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات المصري ببورسعيد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تمهيدًا لمشاركته مع الفريق خلال مباريات الفريق المقبلة بالدوري التي يستهلها المصري بملاقاة شقيقه الاتحاد السكندري في الرابع من فبراير المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.