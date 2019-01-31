تدريبات تأهيلية لمصابي الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

خاض مروان محسن، وإسلام محارب، وحمدي فتحي، وياسر إبراهيم، ورمضان صبحي، وعلي لطفي، اليوم الخميس، تدريبات تأهيلية على ملعب التتش، ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي.

أدى مروان وحمدي فتحي ومحارب تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.

وقام رمضان صبحي وعلى لطفي وياسر إبراهيم بأداء

جلسة في «الجيم»، والجري حول الملعب، ثم استكملوا مرانهم التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني التي تقام، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.