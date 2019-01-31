جلسة بين الجهازين الفني والطبي في الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

عقد سبستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، مع بداية انطلاق مران الفريق الذي أقيم، صباح اليوم الخميس، على ملعب

التتش.

يسعى الجهازين الفني والطبي للتنسيق بشكل مستمر، للتعرف على آخر التطورات في مراحل شفاء اللاعبين المصابين، والاطمئنان بشكل أكبر على العائدين للمشاركة الجماعية؛

لتفادي الإصابات في المرحلة المقبلة، وتشهد الفترة الحالية محاولات مكثفة لتجهيز اللاعبين المصابين ووضع برنامج يتناسب مع العائدين من إصابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني التي تقام، السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.