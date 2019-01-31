رياضة | القناة يتعاقد مع محمود الغزالي من بورتو السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يتعاقد مع محمود الغزالي من بورتو السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي القناة في التعاقد رسميًا مع محمود الغزالي لاعب بورتو السويس لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

ووقع الغزالي الذي لافت الانتباه إليه في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم على عقود انضمامه للنادي الذي ينافس على الصعود للدوري الممتاز في حضور عماد الخواجة نائب رئيس القناة، وأبو طالب العيسوي المدير الفني للفريق، وأحمد أبو العنين وكيل اللاعب.

وانتظم الغزالي في تدريبات فريقه الجديد استعدادا للمواجهة المقبلة أمام النصر يوم الخميس المقبل، في الجولة السابعة عشر من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.