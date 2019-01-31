رياضة | "جروس" يمتص أزمة حمدي النقاز في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يمتص أزمة حمدي النقاز في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق وذلك خلال الساعات الماضية.
وكشف مصدر تفاصيل الجلسة حيث شرح اللاعب لمدربه الظروف الأسرية التي كانت سبباً في ابتعاده عن التركيز وعدم قدرته على المشاركة امام المقاصة بسبب ظروف قيد نجلته في أحدى المدارس الفرنسية بمصر.
وأكد النقاز لجروس على انتهاء الأمر بعد استقرار أسرته وانتهاء أزمة التحاق نجلته بإحدى المدارس الفرنسية، ومن جانبه تفهم جروس موقف اللاعب مؤكداً له على عدم وجود أزمة في الأمر ولكن عليه التركيز من الآن في الفترة الحالية لأنه أحد العناصر الهامة في خطته وتشكيلة الفريق ويعول عليه الكثير من أجل استمرار الانتصارات.
يذكر أن الزمالك افتقد النقاز في مباراة المقاصة وشارك حازم إمام بدلا منه وحقق الفريق الفوز بأربعة أهداف لهدف مواصلا صدارته لجدول ترتيب الدوري العام.
تدخل زملكاوي لإنهاء أزمة شيكابالا
تدخل الثنائي عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والسيناريست مدحت العدل لإنهاء أزمة شيكابالا لاعب فريق الزمالك وإعارته لصفوف المصري البورسعيدي.
وأجرى الثنائي اتصالات مع إدارة الزمالك في الساعات الماضية للضغط عليهما بتخفيض المقابل المادي نظير إعارة شيكابالا إلى صفوف المصري البورسعيدي مع غلق باب القيد اليوم الخميس بشكل رسمي وتجميد اللاعب عن المشاركة حتى نهاية الموسم.
ولم يتوصل المصري لاتفاق مع الزمالك على المقابل المادي نظير إستعارة شيكابالا بسبب طلب الزمالك الحصول على 9 ملايين جنيه نظير إعارة اللاعب لمدة موسم ونصف موسم.
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وأجرى شيكابالا اتصالات مع إدارة الزمالك في الساعات الماضية لكنه لم يجد استجابة بعد من جانبهم وتمسكهم بالحصول على المقابل المادي الذي طلبوه.
الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
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