رياضة | "جروس" يمتص أزمة حمدي النقاز في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يمتص أزمة حمدي النقاز في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق وذلك خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر تفاصيل الجلسة حيث شرح اللاعب لمدربه الظروف الأسرية التي كانت سبباً في ابتعاده عن التركيز وعدم قدرته على المشاركة امام المقاصة بسبب ظروف قيد نجلته في أحدى المدارس الفرنسية بمصر.

وأكد النقاز لجروس على انتهاء الأمر بعد استقرار أسرته وانتهاء أزمة التحاق نجلته بإحدى المدارس الفرنسية، ومن جانبه تفهم جروس موقف اللاعب مؤكداً له على عدم وجود أزمة في الأمر ولكن عليه التركيز من الآن في الفترة الحالية لأنه أحد العناصر الهامة في خطته وتشكيلة الفريق ويعول عليه الكثير من أجل استمرار الانتصارات.

يذكر أن الزمالك افتقد النقاز في مباراة المقاصة وشارك حازم إمام بدلا منه وحقق الفريق الفوز بأربعة أهداف لهدف مواصلا صدارته لجدول ترتيب الدوري العام.

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