رياضة | مدافع الزمالك في طريقه للرحيل إلى سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك في طريقه للرحيل إلى سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب سموحة في استعارة أحمد أبو الفتوح حتى نهاية الموسم لتدعيم صفوفه في ظل استبعاد اللاعب الدائم من قائمة الزمالك وخروجه من حسابات الجهاز الفني.

واستطلعت إدارة الكرة بالزمالك رأي المدير الفني كريستيان جروس الذي رحب برحيل أحمد أبو الفتوح خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق.

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ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة حال الوصول لاتفاق بين الناديين بشأن المقابل المادي نظير إعارة أحمد أبو الفتوح.

الزمالك يحسم رحيل أيمن حفني في جلسة اليوم

أخطر أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إدارة الكرة بالنادي برغبته في الرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتحدث أيمن حفني مع إدارة الكرة بالزمالك وطلب منهم الموافقة على رحيله حتى نهاية الموسم من أجل الحصول على فرصة والمشاركة في ظل غيابه عن المشاركة وخروجه من حسابات كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

ويعقد أيمن حفني جلسة اليوم مع مسؤولي الزمالك لحسم موقفه بشكل نهائي قبل غلق باب القيد مساء اليوم الخميس.

ويمتلك أيمن حفني عرضا من الإسماعيلي ويفضل اللاعب الانتقال له عن العروض الخليجية التي يمتلكها لرغبته في الاستمرار في مصر وعدم الاحتراف الخارجي.

الإسماعيلي يفاوض أيمن حفني

فتح مسئولو نادي الإسماعيلي خط مفاوضات مع أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك لاستعارته حتى نهاية الموسم الجاري.

وشهدت الساعات الماضية محاولات قوية من جانب إدارة الإسماعيلي بعد علمهم بغضب أيمن حفني من عدم المشاركة ورغبته القوية في الرحيل.

ويحاول مسئولو الإسماعيلي حسم الصفقة قبل غلق باب القيد الشتوي والتوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك التي كانت رافضة طوال الفترة الماضية لفكرة رحيل أيمن حفني ومتمسكة ببقائه مع الفريق.

ويعتمد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بشكل أساسي على أوباما ومحمد إبراهيم في مركز خط الوسط الهجومي على حساب أيمن حفني والذي خرج من حسابات الخواجة بشكل نهائي.

الزمالك يعثر على "بديل" طارق حامد

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على الدفع بمحمد حسن لاعب الوسط في التشكيلة الأساسية خلال مباراة النجوم في بطولة الدوري المصري.

ويغيب طارق حامد عن المباراة بسبب حصوله على 3 إنذارات بعد الإنذار الثالث الذي تحصل عليه في لقاء مصر للمقاصة الأخير من عمر بطولة الدوري.

وينوي جروس الدفع بمحمد حسن في التشكيلة الأساسية بعد تألقه في التدريبات خلال الفترة الماضية إلى جانب تجهيزه فنيًا تحسبًا للدفع به في الكونفدرالية الإفريقية بعد قرار قيده بشكل رسمي مع الفريق.

وكان الزمالك قد تجاوز عقبة مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري على أن يخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية.

تدخل زملكاوي لإنهاء أزمة شيكابالا

تدخل الثنائي عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والسيناريست مدحت العدل لإنهاء أزمة شيكابالا لاعب فريق الزمالك وإعارته لصفوف المصري البورسعيدي.

وأجرى الثنائي اتصالات مع إدارة الزمالك في الساعات الماضية للضغط عليهما بتخفيض المقابل المادي نظير إعارة شيكابالا إلى صفوف المصري البورسعيدي مع غلق باب القيد اليوم الخميس بشكل رسمي وتجميد اللاعب عن المشاركة حتى نهاية الموسم.

ولم يتوصل المصري لاتفاق مع الزمالك على المقابل المادي نظير إستعارة شيكابالا بسبب طلب الزمالك الحصول على 9 ملايين جنيه نظير إعارة اللاعب لمدة موسم ونصف موسم.

وأجرى شيكابالا اتصالات مع إدارة الزمالك في الساعات الماضية لكنه لم يجد استجابة بعد من جانبهم وتمسكهم بالحصول على المقابل المادي الذي طلبوه.

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولن العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط.