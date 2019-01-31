رياضة | مفاجأة في قائمة الأهلي الإفريقية

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استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على قيد رامي ربيعة في قائمة المارد الأحمر الإفريقية بعد الإصابات التي ضربت الخط الدفاعي للفريق الأحمر والتي كان أخرها المدافع الدولي سعد سمير.

تعرض سعد الدين سمير للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر أمس، وسيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد، لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها استعدادا لمواجهة سيبما التنزاني.

ويعاني الأهلي من كثرة الإصابات في خط الدفاع، حيث يغيب عن الفريق كل من أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وسعد سمير بجانب مروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وعلي لطفي".

ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الرباعي "صالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وعمرو جمال" لقيد أحدهم في القائمة الإفريقية خلال الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب القيد.