رياضة | مفاجأة في قائمة الأهلي الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في قائمة الأهلي الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على قيد رامي ربيعة في قائمة المارد الأحمر الإفريقية بعد الإصابات التي ضربت الخط الدفاعي للفريق الأحمر والتي كان أخرها المدافع الدولي سعد سمير.
تعرض سعد الدين سمير للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر أمس، وسيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد، لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها استعدادا لمواجهة سيبما التنزاني.
ويعاني الأهلي من كثرة الإصابات في خط الدفاع، حيث يغيب عن الفريق كل من أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وسعد سمير بجانب مروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وعلي لطفي".
ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الرباعي "صالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وعمرو جمال" لقيد أحدهم في القائمة الإفريقية خلال الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب القيد.
محمد محمود يعود للأهلي
ظهر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا وخضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الركبة.
وحرص محمود على متابعة مران فريقه المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادس بالجزيرة استعدادا لمواجهة سيبما التنزاني.
واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم بحرارة وقاموا بالاطمئنان عليه بعد جراحة الرباط الصليبي.
الجدير بالذكر أن محمود قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة بالشوط الثاني والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.
ومن المنتظر أن يغيب محمود عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر، حيث سيبدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني فايلر، على أن يعود لاستئناف علاجه بألمانيا بعد ثلاثة أساييع.
الأهلي يجهز 6 نجوم للتخلص من الإصابات
خاض مروان محسن وإسلام محارب وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وعلي لطفي اليوم تدريبات تأهيلية على ملعب التتش ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي.
وأدى مروان وحمدي فتحي ومحارب تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.
وقام رمضان صبحي وعلى لطفي وياسر إبراهيم، بأداء جلسة في الجيم والجري حول الملعب ثم استكملوا مرانهم التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني التي تقام يوم السبت المقبل علي استاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
حيلة الأهلي لتجنب إصابة حسين الشحات و4 لاعبين
خاض عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد هاني وعلي معلول وصلاح محسن اليوم تدريبات منفردة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم.
وقام الخماسي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات خفيفة، ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين تجنبا للإرهاق.
وأدى صلاح محسن مهاجم الأهلي تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل ببرج العرب، في اطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقام صلاح محسن بالجري المنفرد حول الملعب وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي لتخفيف الحمل البدني لبعض اللاعبين؛ لتجنب حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.
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