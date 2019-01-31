رياضة | مشوار منتخب قطر حتى الوصول للمباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار منتخب قطر حتى الوصول للمباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب قطر لنهائي بطولة أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره المنتخب الإماراتي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جرت بينهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وضرب المنتخب القطري موعدًا ناريًا مع المنتخب الياباني في المباراة النهائية لبطولة أمم آسيا المقرر لها 1 فبراير المقبل، وذلك بعدما تخطي الأخير نظيره المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مشوار المنتخب القطري في بطولة أمم آسيا حتي الوصول للمباراة النهائية:-

تواجد المنتخب القطري ضمن المجموعة الخامسة في بطولة أمم آسيا، مع منتخبات السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

وفاز المنتخب القطري على نظيره اللبناني بثنائية نظيفة في أولي مباريات دور المجموعات،قبل أن يكتسح المنتخب الكوري الشمالي بسداسية في الجولة الثالثة، وفاز على منتخب السعودية 2-0 في الجولة الثالثة، وتأهل لدور الـ16 متصدرًا لمجموعته برصيد 9 نقاط.

تخطي المنتخب القطري في دور الـ16 منتخب العراق بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، ثم تخطي منتخب كوريا الجنوبية في دور الثمانية بنفس النتيجة، قبل أن يكتسح الإمارات برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي ليحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة القارية أمام منتخب اليابان.

وستقام المباراة النهائية لبطولة أمم آسيا بين منتخبي قطر واليابان في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 فبراير على استاد "مدينة زايد الرياضية".