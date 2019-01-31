رياضة | ناجتس يهزم بليكانز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناجتس يهزم بليكانز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نيكولا يوكيتش، 3 أرقام مزدوجة ليقود دنفر ناجتس للفوز 105-99 على مستضيفه نيو أورليانز بليكانز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

واستمر انهيار إنديانا بيسرز منذ غياب فيكتور أولاديبو، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بسقوطه 89-107 أمام مستضيفه واشنطن ويزاردز.

فيما لم يؤثر غياب كايري إيرفينج عن بوسطن سيلتيكس الذي سحق ضيفه تشارلوت هورنتس 126-94 بفضل تألق تيري روزير وجايلن براون.

وسجل يوكيتش 20 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لناجتس، ليرفع رصيده إلى 35 انتصارا مقابل 15 هزيمة في المركز الثاني في القسم الغربي، متأخرا بانتصار واحد عن جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في آخر موسمين.

وتصدر البديل ماليك بيزلي قائمة مسجلي دنفر، وله 22 نقطة، وأضاف مونتي موريس 20 نقطة.

وانتصر ناجتس على بليكانز للمرة الثانية في ثلاث مواجهات هذا الموسم.

وكان جرو هوليداي الأكثر تسجيلا في صفوف بليكانز برصيد 22 نقطة.

وتلقى بليكانز ضربة قوية عندما تقدم أنطوني ديفيز أفضل لاعبي الفريق بطلب رسمي للرحيل.

وقرر ديفيز التقدم بطلب الرحيل، بسبب اعتقاده أن الفريق لا يستطيع المنافسة على اللقب.

وسجل داميان ليلارد وسي جيه مكولوم 66 نقطة، ليقودا بورتلاند تريل بليزرز للفوز 132-105 على يوتا جاز.

وأنهى ليلارد المباراة برصيد 36 نقطة، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة مقابل 30 نقطة من مكولوم.

ويحتل بوسطن، المركز الخامس في القسم الشرقي بعدما رفع رصيده إلى 32 فوزا في 51 مباراة، وهو العدد ذاته من انتصارات بيسرز صاحب المركز الرابع.

وعلى النقيض من بيسرز، تحسنت نتائج ويزاردز قليلًا منذ إصابة جون وول نهاية الشهر الماضي.

وانتصر ويزاردز في تسع مباريات مقابل سبع هزائم منذ إصابة وول، فيما خسر بيسرز ثلاث مباريات بعد إصابة أولاديبو.

وانتهى موسم أولاديبو لاعب بيسرز، بسبب إصابة بقطع في أربطة الركبة خلال الفوز على تورونتو رابتورز الأسبوع الماضي وخضع لجراحة ناجحة.

وتصدر برادلي بيل قائمة مسجلي ويزاردز برصيد 25 نقطة، وقدم لزملائه 6 تمريرات حاسمة.

وأضاف زميله جيف جرين 23 نقطة بعد مشاركته كبديل.

وأحرز تاديوس يانج 13 نقطة لبيسرز، وسجل كل من دوج مكدرموت وتي جيه ليف 12 نقطة.

وحقق دينيس سميث، 3 أرقام مزدوجة للمرة الثانية في مسيرته ليقود دالاس مافريكس للفوز 114-90 على مستضيفه نيويورك نيكس.

ويحتل مافريكس المركز الـ 12 في القسم الغربي، بعدما رفع رصيده إلى 23 فوزا في 50 مباراة.

ووضع شيكاجو بولز حدا لأربع هزائم متتالية، عندما تغلب 105-89 على مستضيفه ميامي هيت.

ويأتي بولز في المركز الـ 13 في القسم الشرقي برصيد 12 فوزا في 52 مباراة، فيما يحتل هيت المركز السابع في الشرق بعدما تلقى الهزيمة رقم 25 في 49 مباراة.

وأحرز كارل أنطوني تاونز نقطتين مع شارة نهاية الوقت الإضافي، ليقود مينيسوتا تيمبرولفز للفوز 99-97 على ضيفه ممفيس جريزليز.