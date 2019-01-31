رياضة | اليابان تتسلح بالتاريخ أمام قطر في نهائي أسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تتسلح بالتاريخ أمام قطر في نهائي أسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى اليابان إلى تعزيز رقمها القياسي، بحصد اللقب الخامس في كأس آسيا، حين تواجه قطر، في مباراة نهائية من المنتظر أن تكون شرسة، غدا الجمعة.

ويملك منتخب "الساموراي الأزرق" تاريخا عريقا في البطولة، لكنه بدا مهزوزا في المباريات الأولى بالإمارات، قبل أن يكشر عن أنيابه ليسحق إيران القوية 3-صفر في الدور قبل النهائي.

وكان طريق قطر أسهل لكنها واجهت الإمارات صاحبة الضيافة، وبلغت النهائي لأول مرة في تاريخها.

ويملك فيلكس سانشيز مدرب قطر بين صفوفه هداف البطولة المعز علي، الذي سجل هدفه الثامن في مرمى الإمارات، ليعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي في 1996، كما وصل للمباراة النهائية بعد الفوز في كل مبارياته الست ودون استقبال أي هدف.

وسيختبر مهاجم اليابان يويا أوساكو، الذي سجل هدفين خلال عرض رائع أمام إيران، دفاع قطر، في إستاد مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي، لكن الخط الخلفي سيكون مدعوما بعودة بسام الراوي من الإيقاف.

وتولى المدرب هاجيمي مورياسو قيادة اليابان العام الماضي، بعد الوصول لدور الـ16 في كأس العالم الأخيرة وكانت السيطرة أمام إيران دليلا على جودة عملية إعادة البناء.

وكما تألق أوساكو وتاكومي مينامينو في الهجوم، كانت جهود المدافع صاحب الخبرة والقائد مايا يوشيدا بجانب تاكيهيرو تومياسو، البالغ عمره 20 عاما، محورية في الفوز.

وبدا الثنائي صامدا في الدفاع أمام وابل من الكرات الطويلة المرسلة إلى مهاجمي إيران الأقوياء وسيكون من المطلوب تقديم أداء مشابه أمام مهارات مهاجمي قطر أكرم عفيف والمعز علي.

وأظهر لاعبو قطر، الذين عمل الكثير منهم تحت قيادة المدرب الإسباني سانشيز منذ كانوا يبلغون من العمر 9 أعوام، مرونة خططية رائعة وانسجاما خلال البطولة، ويتطلعون للفوز الأول باللقب في تاريخهم.

أفضل حكم في أسيا يدير نهائي قطر واليابان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، سيدير نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، اليوم الخميس، إن إيرماتوف البالغ من العمر 41 عامًا، يعد على نطاق واسع من أفضل حكام العالم، وسيدير المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية للمرة الثانية.

وأضاف الاتحاد القاري، أن إيرماتوف، الذي أدار نهائي كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا في قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم، منذ ظهوره الأول في 2010.

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي 5 مرات، كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا 5 مرات أيضًا خلال مسيرته الرائعة.

وأدار الحكم الأوزبكي، مباراة قطر في دور الثمانية عندما فازت 1-0 على كوريا الجنوبية.

كما كان الحكم الأوزبكي حاضرا في فوز اليابان 1-0 على السعودية في دور الستة عشر.