رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

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مفاجأت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا
أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق الملكي لمواجهة جيرونا، المقرر إقامتها مساء اليوم، الخميس، على ملعب "مونتليفي"، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
وشهدت قائمة ريال مدريد غياب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، من أجل إراحته، والمدافع أودريوزولا، بينما يتواجد سيرجيو راموس، وكريم بنزيما بالإضافة إلى العائد من الإصابة مؤخرا ماركو أسينسيو.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.
الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجولين.
الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.
الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-2 على ملعب "سانتياجو برنابيو".
ريال مدريد يرصد 100 مليون إسترليني لضم مهاجم إنجلترا
تمسك مسؤولو ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ورصد النادي الإسباني 100 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي.
وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن اليونايتد يحاول تقديم عرضا للاعب من أجل التوقيع على عقد جديد وضمان استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان المهاجم الدولي الإنجليزي قريبا من الرحيل عن اليونايتد قبل رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق قبل أن تتجدد آماله مع الشياطين الحمر في وجود أولي غونار سولسشاير المدير الفني لمؤقت والذي يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيل اليونايتد.
وعلى الرغم أن اليونايتد يقدم راتبا أسبوعيا للاعب قدره 200 ألف جنيه إسترليني إلا أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 250 ألف جنيه استرليني إسبوعيا للاعب، في محاولة لإقناعه بالرحيل.
ريال مدريد يخطط لضم نجم يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع جواو كانسلو ظهير أيمن نادي يوفنتوس وذلك خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز يعلم جيداً بخطوة رحيل الظهير الأيسر مارسيلو للعب بجانب كريستيانو رونالدو في البيانكوري لذا؛ يدرس بقوة ضم كانسلو نظراً لحاجة الفريق إليه.
ويلعب كانسلو أيضاً كجناح وأصبح من العناصر العهامة في فريق أليجري، وأشارت الصحيفة الإسبانية أن كانسلو كان من بين اهتمامات برشلونة حيثُ أراد ضمه مقابل 60 مليون يورو.
يُذكر أن جواو كانسلو سبق له اللعب في صفوف بنفيكا وفالنسيا وقضى فترة إعارة مع إنتر ميلان وتعاقد معه يوفنتوس في الصيف الماضي.
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