بعد قصة حب 14 عاما.. رافاييل نادال يستعد لدخول القفص الذهبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، لدخول “عش الزوجية” والاسعتداد لمراسم الزواج من صديقته ماري فرانشيسكا بيريلو، وذلك في الخريف المقبل.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن مجلة “hola” فإن رافاييل نادال البالغ من العمر 32 عاما سيتزوجه من صديقته ماري فرانشيسكا بيريلو، وسيقام حفل الزفاف في جزيرة مايوركا الإسبانية، مسقط رأس نادال.

الصحيفة أشارت إلى أن الزفاف يأتي تتويجا لعلاقة عاطفية بين نادال وماري استمرت ما يقرب من 14 عاما.

أنباء زفاف لاعب التنس، جاءت عقب أيام قليلة من خسارته في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا.

نادال كان قد شارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد شفائه من إصابته، وقال توني نادال، عم اللاعب ومدربه السابق: إنه دائمًا ما يشعر بالمفاجأة، إزاء عودة رافا من الإصابات.. عاد رافاييل مؤخرًا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، عقب 4 شهور من الغياب عن الملاعب.

وأضاف: خلال عام 2005، تعرض نادال للإصابة الأكثر ألمًا في مسيرته بدون شك، في قدمه اليسرى.. جاءت تلك الإصابة في بطولة مدريد، عندما كانت تقام على الملاعب الصلبة في أكتوبر، وحينها دام القلق لشهور.