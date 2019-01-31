تهمة جديد لشقيقة نيمار دا سيلفا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة مؤخرا وغادر المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ستراسبورغ 2- صفر، وتأهل إلى ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

نيمار خرج من ملعب اللقاء باكيا، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إصابته في نفس مكان الإصابة السابقة التي غاب بسببها 3 أشهر في نهاية الموسم الماضي.

التقارير الصحفية أوضحت أن نيمار لا يكون حاضرا في الملاعب يوم 11 مارس، يوم عيد ميلاد شقيقته، في الأعوام الأربعة الماضية، وها هو يبدو في طريقه إلى غياب جديد في نفس الموعد للمرة الخامسة على التوالي.

رافاييلا شقيقة نيمار ستبلغ الـ23 من العمر في 11 مارس المقبل، ويعتبر النجم البرازيلي مقرب جدا من شقيقته، التي يظهر معها في مناسبات عديدة، كما وضع وشما كبيرا لها على ذراعه.

الشكوك بدأت تحوم مجددا مع إصابة نيمار الجديدة، حيث سبق وأن غاب النجم البرازيلي عن فريقه السابق برشلونة وفريقه الحالي باريس سان جرمان، في نفس الموعد بسبب الإصابة أو الإيقاف، فيما يغتنم نيمار فرصة الابتعاد عن الملاعب للاحتفال مع شقيقته بعيد ميلادها، في حفل ضخم عادة.

اللاعب كان قد غاب عن مباراة فريقه المهمة أمام ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا في باريس الموسم الماضي، التي جاءت قبل عيد ميلاد رافاييلا بأيام قليلة.

ويبدو أن النجم البرازيلي لن يشارك مع فريقه في الصدام المرتقب أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوري الأبطال هذا العام أيضا، يومي 13 فبراير و7 مارس.