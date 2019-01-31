شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يحتفل بتواجد "العائد" في مران الأهلي المصري والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تواجد محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي بالجزيرة، بعد عودته من ألمانيا، بعد إجرائه لجراحة إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون، على مصافحة اللاعب والإطمئنان على حالته، عقب انتهاء المران الذي أقيم على ملعب التتش.

وفي سياق متصل شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في تقسيمة فريقه خلال مران اليوم بالكامل، بعد قيده محليًا برفقة زميله المهاجم عمرو جمال.

فيما تعرض سعد سمير مدافع الفريق في مران اليوم لإصابة في كاحل القدم، و سوف يخضع اللاعب إلى فحص طبي غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.