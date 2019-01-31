شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في الاهلي المصرى و اصابة جديد قبل المواجهه الافريقية والان مع التفاصيل
تعرض مدافع النادى الاهلي سعد سمير لاصابة في مران يوم الاربعاء و هي اصابة خفيفة في كاحل القدم .
و سوف يخضع اللاعب الي فحص طبي غدا يوم الجمعة لحسم موقفة من المشاركه في المباراة الافريقية القادمة امام سيمبا التنزانى.
و الجهاز الفنى للاهلي ينتظر الفحص الطبي ليحسم مشاكره اللاعب في المباراه و من الممكن الاعتماد علي محمد هانى بدلا من سعد سمير اذا تأكد عدم مشاركته.
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