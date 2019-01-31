شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يهاجم أحد الصحفيين بسبب برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- هاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد الصحفيين المتواجدين في مطار برشلونة لاستقباله.

وقام أحد الصحفيين بسؤال نيمار عن إمكانية عودته مرة أخرى للفريق الكتالوني، وهو الشيء الذي أغضبه ليرد عليه قائلاً، "لا تعبث معي".

وتوجه النجم البرازيلي إلى المدينة الكتالونية، لمعالجة إصابته في مشط القدم التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بكأس فرنسا.

وأعلن باريس سان جيرمان عن مدة غياب نيمار عن المشاركة مع الفريق الباريسي لمدة شهرين ونصف، بعد تجدد إصابته مرة أخرى في مكان الإصابة القديم. وبذلك يتأكد غياب نيمار عن المشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني والمقدر بـ222 مليون يورو.