شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من رفضه..مدافع الاتحاد على أعتاب الدوري الكوري والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت تقارير صحفية، عن تلقي إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر، عرضاً رسمياً من نادي سيئول الكوري، من أجل التعاقد مع ماثيو جورمان مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخلت إدارة نادي سيئول في مفاوضات جاء مع نظيرتها في نادي الاتحاد لضم اللاعب على سبيل الإعارة، خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت تلك التقارير، أن إدارة الاتحاد رفضت عرض النادي الكوري في بداية الأمر، رغبة منها في بيع الأسترالي بشكل نهائي.

وأضافت التقارير، أن الاتحاد تراجع في قراره ووافق على إعارة المدافع الأسترالي لمدة عام، مقابل الحصول على 100 ألف دولار من سيئول، مع خيار بند الشراء مقابل 250 ألف دولار.

وبالرغم من رفض ماثيو للعرض الكوري بسبب القيمة المالية التي تقل كثيراً عما يتقاضاه في الاتحاد، إلا أنه من المتوقع حسم صفقة انتقاله إلى سيئول خلال أيام.