شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يسعى لضم نجمى يوفنتوس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يستعد نادى ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع نجمين فريق يوفنتوس الإيطالى للثنائى أليكس ساندرو، وباولو ديبالا.

وتصارعت أندية ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد على المهاجم الأرجنتينى، كما أن ساندرو مطلوب أيضًا فى باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد.

إلا أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال بدأ فى تجهيز أمواله لتعزيز صفوفه بالصفقتين، وسيضم الأرجنتينى باولو ديبالا مقابل 90 مليون إسترلينى.

ويسعى بيريز للتعاقد مع ديبالا وساندرو؛ لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو أسطورة الملكى، الذى انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضى.

والجدير بالذكر أن ساندرو شارك في ١٤٣ مباراة بقميص يوفنتوس منذ انضمامه من صفوف بورتو البرتغالي في ٢٠١٥، مسجلاً ٨ أهداف وفي رصيده ١٨ تمريرة حاسمة.

كما خاض باولو ديبالا ٢٥ مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم وأحرز ٧ أهداف وصنع ٤ بكل المسابقات فى الموسم الجارى.