شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يغازل برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - بات صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي أحد أهداف نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وحسب صحيفة السبورت الكتالونية، أن لاعب مانشستر يونايتد "خوان ماتا" يغمز لبرشلونة في حال رحيله عن الشياطين الحمر نهاية الموسم.

وينتهي عقد خوان ماتا في يونيو المقبل، ويحق له الأنضمام لأي نادي في حال عدم تجديد عقده مع اليونايتد.

وأضافت السبورت: أولوية ماتا هي الاستمرار مع اليونايتد، ولكن في حالة عدم تلبية عرض النادي الإنجليزي، فإن خياره الثاني هو الذهاب للبارسا، حيث أن راتبه السنوي لا يتجاوز 6 مليون يورو.

وأشارت: كانت هناك بالفعل إتصالات بين البارسا وماتا، كما نشرت الصحف البريطانية قبل بضعة أيام، خاصة بين وكيل اعمال اللاعب والإدارة الفنية في برشلونة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، أنضم إلى الشياطين الحمر قادمًا من تشيلسي في يناير 2014، ولعب 208 مباراة، سجل خلالهم 44 هدفًا، وصنع 35.