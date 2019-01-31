شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يضم لاعب أتلتيكو مدريد بشكل نهائي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده بشكل نهائي مع الجناح جوني أوتو، قادمًا من أتلتيكو مدريد.
ولم يكشف وولفرهامبتون عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل إعلام قدرتها بنحو 18 مليون جنيه إسترليني.
وانضم أوتو إلى صفوف وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، قبل أن يضمه الفريق بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل طيب هذا الموسم.
ونال أوتو، المشاركة الدولية الأولى مع منتخب إسبانيا هذا العام.
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