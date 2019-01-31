انت الان تتابع محمد عواد يوجه رسالة لاتحاد الكرة والمنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٣١ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

عبر محمد عواد، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، عن سعادته بعد الاهتمام الكبير من قبل اتحاد كرة القدم المصري، والجهاز الفني للمنتخب الوطني به، خلال فترة احترافه بالدوري السعودي فى الوقت الحالي، حيث تألق عواد فى مبارياته مع فريقه خلال الفترة الأخيرة مع وجود أحمد حسام (ميدو) مديرًا فنيًا للفريق، وقال عواد عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «في البداية كل الشكر لاتحاد الكرة والجهاز الفني على الاهتمام الكبير وتوفير كل الدعم للمحترفين في السعودية».

في البداية كل الشكر لاتحاد الكرة والجهاز الفني على الاهتمام الكبير وتوفير كل الدعم للمحترفين في السعودية #Egypt##2019?????? — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) January 31, 2019 وكتب محمد عواد تغريدة أخرى لمدرب حراس المنتخب الوطنى: "وشكر خاص للكابتن أحمد ناجى لوجوده في جدة وحضور التدريبات