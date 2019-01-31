محمد عواد يوجه رسالة لاتحاد الكرة والمنتخب الوطني

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تحرير:أحمد ثروت ٣١ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
عبر محمد عواد، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، عن سعادته بعد الاهتمام الكبير من قبل اتحاد كرة القدم المصري، والجهاز الفني للمنتخب الوطني به، خلال فترة احترافه بالدوري السعودي فى الوقت الحالي، حيث تألق عواد فى مبارياته مع فريقه خلال الفترة الأخيرة مع وجود أحمد حسام (ميدو) مديرًا فنيًا للفريق، وقال عواد عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «في البداية كل الشكر لاتحاد الكرة والجهاز الفني على الاهتمام الكبير وتوفير كل الدعم للمحترفين في السعودية».
في البداية كل الشكر لاتحاد الكرة والجهاز الفني على الاهتمام الكبير وتوفير كل الدعم للمحترفين في السعودية #Egypt##2019?????? — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) January 31, 2019 وكتب محمد عواد تغريدة أخرى لمدرب حراس المنتخب الوطنى: "وشكر خاص للكابتن أحمد ناجى لوجوده في جدة وحضور التدريبات
في البداية كل الشكر لاتحاد الكرة و الجهاز الفني علي الاهتمام الكبير وتوفير كل الدعم للمحترفين في السعودية #Egypt##2019🇪🇬⚽️— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) January 31, 2019
وكتب محمد عواد تغريدة أخرى لمدرب حراس المنتخب الوطنى: "وشكر خاص للكابتن أحمد ناجى لوجوده في جدة وحضور التدريبات والمباريات، هو حافز كبير لي وما لمسته من اهتمام الجميع للمرحلة الهامة في الكرة المصرية".— Mohamed Awaad (@mohamedawaad)
وشكر خاص لكابتن #احمدناجي لوجوده في جدة وحضور التدريبات والمباريات ، هو حافز كبير لي وما لمسته من اهتمام الجميع للمرحلة الهامة في الكرة المصرية #Egypt 2019🇪🇬❤️— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) January 31, 2019
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