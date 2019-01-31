انت الان تتابع الزمالك يغرم حازم أمام بعد واقعة «سب الدين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٣١ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

أعلن مسئولو نادي الزمالك، عن فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على حازم إمام لاعب القلعة البيضاء، وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ20 من منافسات الدوري الممتاز، التي فاز بها الفريق الأبيض برباعية مقابل هدف، وقام مسئولو القلعة البيضاء بإخطار اللاعب بتطبيق العقوبة خاصة أن طرده جاء بسبب خطأ من جانبه، عندما قام بتوجيه لفظ خارج لأحد لاعبى الفريق الفيومي، مما أدى لخسارة الفريق جهوده في أكثر من مباراة.

وجاء طرد قائد الزمالك بعد أن قام بسب صلاح "ريكو" لاعب فريق مصر المقاصة، أمام سامي هلهل الحكم المساعد الذي قام بدوره وأبلغ محمود البنا حكم اللقاء بالواقعة، مما دفع الأخير لطرد اللاعب مباشرة. وكشف مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل تقرير الحكم الدولي محمود البنا، الذي أدار مواجهة الزمالك ونظيره