الدوري الإنجليزي: سون يعود في الوقت المناسب لإنقاذ توتنهام

رويترزعاد المهاجم الكوري سون هيونغ مين إلى توتنهام بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا، لينقذ فريقه المبتلى بالإصابات بإدراك التعادل قبل خطف الفوز 2-1 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكن سون يتجاوز خروج منتخب بلاده من البطولة القارية المقامة في الإمارات بعد الهزيمة 0-1 أمام قطر في دور ربع النهائي، ليجد نفسه في التشكيلة الأساسية مع توتنهام.

وترك ابتعاد هاري كين لفترة طويلة بسبب الإصابة توتنهام في مشكلة هجومية، رغم وجود المخضرم فرناندو يورينتي الذي أحرز هدف الفوز بإستاد ويمبلي، وهو ما يعني أن سون لم يحصل سوى على وقت قصير للتعافي من الخروج الكوري.

وعانى توتنهام للتسجيل إلى أن هز سون الشباك قبل 10 دقائق من النهاية بهدفه 13 في جميع المسابقات هذا الموسم، ثم خطف يورينتي الفوز بضربة رأس في الدقيقة 87.