فيما يلي مشوار وصول اليابان إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حيث ستواجه قطر في إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، غداً الجمعة.
* دور المجموعات:
– في 9 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (3-2) على تركمانستان بفضل ثنائية يويا أوساكو، وهدف من ريتسو دوان.
– في 13 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (1-صفر) على سلطنة عُمان، بهدف من جينكي هاراغوتشي.
– في 17 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (2-1) على أوزبكستان بهدفي يوشينوري موتو وتسوكاسا شيوتاني.
(تصدرت اليابان المجموعة 6 بـ9 نقاط من 3مباريات)
* دور 16:
– في 21 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان (1-0) على السعودية بهدف تاكيهيرو تومياسو.
* دور ربع النهائي:
– في 24 (يناير كانون الثاني)، فازت اليابان (1-0) على فيتنام بهدف ريتسو دوان.
* قبل النهائي:
– في 28 يناير (كانون الثاني)، فازت اليابان 3-0 على إيران، بفضل ثنائية من يويا أوساكو، وهدف من جينكي هاراغوتشي.
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