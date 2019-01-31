هذا ما قاله فالفيردي بعد الانتفاضة أمام إشبيلية

أبدى المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، رضاه التام على انتفاضة فريقه أمام إشبيلية 6-1 في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة ذهاباً 2-1، مؤكداً أن البرسا قادر على المضي قدماً رغم الظروف.

قال فالفيردي: “أفضل ما في الأمر أننا أثبتنا أننا فريق يقدر على المضي قدما عندما يتوجب عليه هذا حتى ولو كانت الظروف معاكسة”.

وأبرز أن النتيجة التي حققها الفريق الكاتالوني في المباراة التي أقيمت الليلة الماضية، جاءت بفضل إصرار اللاعبين وأداء الفريق ككل في الدقائق الأخيرة عندما أحرز هدفين (ق89) و(ق90+2)، بعدما كانت النتيجة 4-1.

وامتدح فالفيدري أداء البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي سجل ثنائية أمس، مبرزاً جرأته في الملعب.

وأكد فالفيردي: “نحن البرسا ونلتزم أمام الجمهور وأمام تاريخنا بالمنافسة على جميع الألقاب”.

وبفضل انتفاضته أمس وسط جمهوره في ملعب “كامب نو” استطاع برشلونة حامل اللقب أن يتأهل لنصف نهائي كأس الملك بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 6-3.