21 منتخباً في المربع الذهبي لبطولات كأس آسيا

لم تبدأ مشاركات المنتخب الياباني في بطولات كأس آسيا، إلا في النسخة التاسعة التي استضافتها قطر 1988، ولكن “محاربي الساموراي” حققوا في 9 مشاركات لهم فقط ما لم يحققه غيرهم في عدد أكبر من المشاركات بالبطولة.
والقائمة التالية توضح أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل من النسخ 16 السابقة لكأس آسيا:
1956: كوريا ج، إسرائيل، هونغ كونغ، فيتنام.
1960: كوريا ج، إسرائيل، الصين، فيتنام.
1964: إسرائيل، الهند، كوريا.ج هونغ كونغ.
1968: إيران، بورما، إسرائيل، الصين.
1972: تايلاند، إيران، كوريا.ج، تايلاند.
1976: إيران، الكويت، الصين، العراق.
1980: الكويت، كوريا.ج، إيران كوريا.ش.
1984: سنغافورة، السعودية، الصين، الكويت.
1988: السعودية، كوريا.ج، إيران، الصين.
1992: اليابان، السعودية، الصين، الإمارات.
1996: السعودية، الإمارات، إيران، الكويت.
2000: اليابان، السعودية، كوريا.ج، الصين.
2004: اليابان، الصين، إيران، البحرين.
2007: العراق، السعودية، كوريا.ج، اليابان.
2011: اليابان، أستراليا، كوريا.ج، أوزبكستان.
2015: أستراليا، كوريا.ج، الإمارات، العراق.
2019: دون مباراة للمركز الثالث.
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