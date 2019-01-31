21 منتخباً في المربع الذهبي لبطولات كأس آسيا

لم تبدأ مشاركات المنتخب الياباني في بطولات كأس آسيا، إلا في النسخة التاسعة التي استضافتها قطر 1988، ولكن “محاربي الساموراي” حققوا في 9 مشاركات لهم فقط ما لم يحققه غيرهم في عدد أكبر من المشاركات بالبطولة.

والقائمة التالية توضح أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل من النسخ 16 السابقة لكأس آسيا:

1956: كوريا ج، إسرائيل، هونغ كونغ، فيتنام.

1960: كوريا ج، إسرائيل، الصين، فيتنام.

1964: إسرائيل، الهند، كوريا.ج هونغ كونغ.

1968: إيران، بورما، إسرائيل، الصين.

1972: تايلاند، إيران، كوريا.ج، تايلاند.

1976: إيران، الكويت، الصين، العراق.

1980: الكويت، كوريا.ج، إيران كوريا.ش.

1984: سنغافورة، السعودية، الصين، الكويت.

1988: السعودية، كوريا.ج، إيران، الصين.

1992: اليابان، السعودية، الصين، الإمارات.

1996: السعودية، الإمارات، إيران، الكويت.

2000: اليابان، السعودية، كوريا.ج، الصين.

2004: اليابان، الصين، إيران، البحرين.

2007: العراق، السعودية، كوريا.ج، اليابان.

2011: اليابان، أستراليا، كوريا.ج، أوزبكستان.

2015: أستراليا، كوريا.ج، الإمارات، العراق.

2019: دون مباراة للمركز الثالث.