هذا ما تعهد به زوران فور وصوله إلى الرياض

أبدى المدير الفني الجديد لفريق الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش، سعادته بتوليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال ماميتش فور وصوله إلى العاصمة الرياض: “سعيد للغاية بالعمل مع نادي كبير بحجم الهلال، سأبذل مجهودات كبيرة هنا، وأتعهد بتقديم كرة قدم جيدة وتحقيق نتائج إيجابية”.

وأختتم المدرب الكرواتي تصريحاته المقتضبة قائلاً: “أعتقد أنه حان وقت العمل وليس الكلام”.

ووصل ماميتش إلى السعودية، اليوم الخميس، لتولي تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي أقيل من تدريب الفريق، لعدم رغبته في الاستمرار لموسم آخر مع الفريق.

وقاد ماميتش فريق العين الإماراتي للتتويج بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي، وحققق معه إنجازاً فريداً بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018 كأول ناد خليجي يحقق هذا الإنجاز قبل الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4.