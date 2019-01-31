وزير الرياضة يوجه بتغيير اسم مكتب ذوي الإعاقة

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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتغيير مسمى مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالوزارة إلى اسم مكتب ذوى القدرات والهمم تأكيدا على الإبداعات و القدرات المبهرة التي يتميز بها ذوى الإعاقة وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والتميز.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذى حضره وزير الشباب والرياضةللإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم بمحافظات الجمهورية، بمشاركة نحو 10 آلاف مشارك.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن أبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة هم نموذجُ للإرادة والتحدى، ودوماً يحققون لمصر إنجازات عديدة، مشيرا
وأوضح وزير الشباب والرياضة إلى دعم الأشخاص ذوى القدرات الخاصة ومؤازرتهم وجعلهم عضواً فاعلاً داخل في المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
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