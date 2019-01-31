شاهد.. ملخص خسارة يوفنتوس أمام أتالانتا وتوديع كأس إيطاليا

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ودع فريق يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا، من الدور ربع النهائي على بعد أن خسر بثلاثية دون رد، أمام أتالانتا، على الرغم من مشاركة نجوم الفريق وعلى رأسهم البرتغاليكريستيانو رونالدور والأرجنتيني باولو ديبالا.
ونجح في إفتتاح التسجيل تيموثي كاستانيي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وأحرز الهدف الثاني
يذكر أن فريق يوفنتوس كان قد توج بطلا لكأس إيطاليا لمدة أربعة مواسم على التوالي، ليودع البطولة هذا الموسم، ويتأهل أتالانتا إلى دور نصف نهائي ليواجه فيورنتينا.
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