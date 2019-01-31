شاهد.. ملخص خسارة يوفنتوس أمام أتالانتا وتوديع كأس إيطاليا

مباراة يوفنتوس وأتالانتا

كتب - سارة جاب الله:

ودع فريق يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا، من الدور ربع النهائي على بعد أن خسر بثلاثية دون رد، أمام أتالانتا، على الرغم من مشاركة نجوم الفريق وعلى رأسهم البرتغالي

كريستيانو رونالدور والأرجنتيني باولو ديبالا.

ونجح في إفتتاح التسجيل تيموثي كاستانيي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وأحرز الهدف الثاني

في الدقيقة 39 والثالث في الدقيقة 86 بأقدام دوفان زاباتا.

يذكر أن فريق يوفنتوس كان قد توج بطلا لكأس إيطاليا لمدة أربعة مواسم على التوالي، ليودع البطولة هذا الموسم، ويتأهل أتالانتا إلى دور نصف نهائي ليواجه فيورنتينا.