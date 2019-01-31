شريف إكرامي يخوض تدريبات منفردة في الأهلي

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شريف إكرامي حارس الأهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
أدى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، مرانًا منفردًا على هامش تدريبات الفريق، صباح اليوم الخميس، علىملعب مختار التتش.
وابتعد إكرامي عن التدريبات الجماعية لحراس المرمى التي شارك
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، بعد غدٍ السبت، بدوري أبطال أفريقيا.
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