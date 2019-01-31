شريف إكرامي يخوض تدريبات منفردة في الأهلي

شريف إكرامي حارس الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أدى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، مرانًا منفردًا على هامش تدريبات الفريق، صباح اليوم الخميس، على

ملعب مختار التتش.

وابتعد إكرامي عن التدريبات الجماعية لحراس المرمى التي شارك

بها الحارسان محمد الشناوي، ومصطفى شوبير في ظل إصابة الحارس علي لطفي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، بعد غدٍ السبت، بدوري أبطال أفريقيا.