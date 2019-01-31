انطلاق بطولة الجمهورية لكمال الأجسام بالغربية

الغربية - منى أبوسكين: انطلقت منذ قليل بطولة الجمهورية لكمال الأجسام الدرجه الأولى،بمركز شباب الدلجمون بمحافظة الغربية وذلك بمشاركة 350 لاعبا، من 18 محافظة ممثلين للبطولةوتشارك في البطولة أوزان 60'65'70 حتى 105 كجم. 105 كجم. وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام. والدكتور أيمن عقبة وكيل الرياضة، ومحمد جودة مدير عام إدارة الشباب، ومحمد موسى مدير قطاع الشباب والرياضة بكفر الزيات، وأعضاء الاتحاد.

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