اليوم.. راحة للأندية المشاركة في البطولة العربية للطائرة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

تحصل فرق السيدات للكرة الطائرة المشاركة فى النسخة رقم 20 للبطولة العربية، التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولى على راحة، اليوم الخميس، من المنافسات على أن تعود المباريات للانطلاق، غدًا الجمعة، وتستمر حتى إسدال الستار عن المنافسات.

تقام غدًا الجمعة، ثلاث مواجهات الأولى

فى تمام الساعة الثالثة مساءً بين الصفاقسي التونسي وسبورتنج المصري، والثانية تنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساءً بين الصيد المصري والزمالك، أما المواجهة الثالثة والأخيرة فتجمع بين النادي الأهلي المصري والمحرق البحريني فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويحصلالدفاع الحسني المغربي على راحة.

جدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 7 أندية عربية، هي نادي المحرق البحريني، ونادي الصفاقسي التونسي، ونادي الدفاع الحسني المغربين ونادي الصيد المصري، ونادي سبورتنج، ونادي الزمالك بجانب النادي الأهلي، البطل السابق للبطولة العربية لأندية السيدات وأقوى الفرق المشاركة في البطولة.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.