شاهد ملخص وأهداف سقوط تشيلسي المدوي أمام بورنموث

كتب- سارة جاب الله:

سقط فريق تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني، في فخ الهزيمة الساحقة أمام نظيره بورنموث، برباعية دون رد، في واحدة من مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، علي ملعب فيتنس فيرست،

ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

ونجح في التسجل كلًّا من جوشوا كينج في الدقيقة الـ46 من عمر اللقاء، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 64 اللاعب ديفيد

بروكس، وسكن الهدف الثالث الشباك في الدقيقة 74 بأقدام جوشوا كينج، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 95 تشارلي دانيلز.

وأصبح تشيلسي في المركز الخامس برصيد 47 نقطة متساويًا مع أرسنال صاحب المركز الرابع، وأصبح بورنموث في المركز العاشر برصيد 33 نقطة متساويًّا مع واتفورد وإيفرتون أصحاب المركز التاسع والثامن.