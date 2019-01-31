محمد محمود يظهر في تدريبات الأهلي على "عكازين"

محمد محمود لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

تواجد محمد محمود، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش، اليوم الخميس.

ظهر اللاعب بعكازين بعد إجراء جراحة في ألمانيا عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

واطمأن لاعبو الأهلي والجهاز الفني

على اللاعب الذي يبدأ خلال الساعات المقبلة البرنامج التأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، بعد غدٍ السبت، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.