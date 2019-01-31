- 1/2
- 2/2
تواجد محمد محمود، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش، اليوم الخميس.
ظهر اللاعب بعكازين بعد إجراء جراحة في ألمانيا عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.
واطمأن لاعبو الأهلي والجهاز الفني
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، بعد غدٍ السبت، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود يظهر في تدريبات الأهلي على "عكازين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.