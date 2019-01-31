شاهد ملخص وأهداف ريمونتادا برشلونة أمام إشبيلية في كأس أسبانيا

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نجح فريق برشلونة في اقتناص بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا، بعد ريمونتادا ساحقة بالفوز على إشبيلية بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد كامب نو، في إياب ربع نهائي الكأس.
وكان برشلونة قد خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، على ملعب إشبيلية، ليقلب الطاولة علىالفريق الأندلسي في كامب نو بسداسية كاسحة.
سجل كوتينيو هدف برشلونة الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعدما عرقل مدافع إشبيلية ليونيل ميسي، فيما أحرز إيفان راكيتيتش الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 32.
ومع الشوط الثاني سجل سيرجي روبيرتو وكوتينيو في
فيما سجل جيليرمي أرنا هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 67.
وشهدت الدقيقة 26 إهدار ركلة جزاء من جانب إيفر بانيجا لاعب إشبيلية بعدما تصدي لها ياسبر سيليسين حارس مرمي برشلونة ببراعة، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب إشبيلية من جانب بيكيه.
شاهد ملخص وأهداف ريمونتادا برشلونة أمام إشبيلية في كأس إسبانيا
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