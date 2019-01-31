رياضة | عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

تعرض سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر أمس.

وسيخضع سعد للفحص الطبي قبل مران الغد، لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها استعدادا لمواجهة سيبما التنزاني.

وغاب سمير عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس، والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني مساء بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

محمد محمود يعود للأهلي

ظهر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا وخضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الركبة.

وحرص محمود على متابعة مران فريقه المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادس بالجزيرة استعدادا لمواجهة سيبما التنزاني.

واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم بحرارة وقاموا بالاطمئنان عليه بعد جراحة الرباط الصليبي.

الجدير بالذكر أن محمود قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة بالشوط الثاني والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يغيب محمود عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر، حيث سيبدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني فايلر، على أن يعود لاستئناف علاجه بألمانيا بعد ثلاثة أساييع.

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