رياضة | ليفربول يحدد أول صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحدد أول صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم قيادم الريدز بإبرام أي صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي.

مراسل صحيفة سكاي سبورت فيني أوكونور ، يعترف بأن فرص أنصار أنفيلد الذين يعاقبون بتفاؤلهم أمر بعيد المنال، خلال الميركاتو الجاري.

ليفربول لم يوقع بعد هذا الشهر مع صفقات جديدة، على الرغم من أنه يتصدر الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويفتقد ليفربول عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، ويعتبر خط دفاع الريدز هو الأكثر تضرراً من الإصابات خلال الفترة الحالية.

وقال فيني أوكونور: ليفربول يحتاج لمهاجم ولكن مع الاعتراف بأن هذه النافذة ليست بالضرورة أفضل وقت للقيام بذلك.

وزاد: بالتأكيد فترة الانتقالات الشتوية، ليست الوقت الأكثر فعالية من حيث التكلفة للقيام بذلك، لذلك ، نحن ننتظر الصيف لتدعيم الريدز.

ووافق ليفربول على رحيل دومينيك سولانكي إلى بورنموث في وقت سابق من هذا الشهر، بينما انضم ناثانيل كلاين أيضاً على سبيل الإعارة، ويمكن أن يخرج بن وودبيرن على سبيل الإعارة مرة أخرى.