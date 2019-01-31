رياضة | نجم مانشستر يونايتد إلى الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد إلى الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الدولي البلجيكي مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد للسفر إلى الصين خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل خوض تجربته الاحترافية الجديدة في نادي شاندونج ليونينج الصيني.

ونشر اللاعب صورة على حسابه في انستجرام خلال تواجده في مطار بروكسيل، حيث يستعد للتوجه إلى مدينة شاندونج.

وينضم فيلايني إلى العديد من نجوم كرة القدم الذين توجهوا للصين من أجل الاستفادة المادية، مثل، خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة السابق، وموسى ديمبيلي لاعب توتنهام السابق، وباولينيو لاعب برشلونة السابق، وأوسكار لاعب تشيلسي السابق، ويانيك كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد السابق، إضافة إلى الإيطالي جرازيانو بيلي لاعب ساوثهامبتون السابق، الذي سيلعب إلى جانب فيلايني في الفريق نفسه.

ووفقا لتقارير إنجليزية وقع فيلايني على عقد يمتد لثلاث سنوات مع النادي الصيني، بينما سيصبح أحد أكثر اللاعبين دخلا في العالم، براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه استرليني.