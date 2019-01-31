رياضة | استبعاد "مودريتش" من قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد "مودريتش" من قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى لنادى ريال مدريد، استبعاد النجم الكرواتى لوكا مودريتش من مباراة جيرونا المقرر لها مساء اليوم، الخميس، على ملعب "مونتليفى"، فى إياب ربع نهائى كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن سولارى سيبعد مودريتش عن رحلة جيرونا من أجل إراحته، قبل الدخول فى المرحلة المقبلة التى ستشهد العديد من المباريات المهمة.

كما ينوى المدرب استبعاد أودريوزولا والوافد الجديد إبراهيم دياز، بسبب عدم تأقلمه مع الفريق الملكى، حتى الآن منذ انضمامه من "مانشستر سيتى" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بجانب ماريانو دياز، لأسباب فنية.

وسيتواجد كريم بنزيما في قائمة "ريال مدريد" لمواجهة "جيرونا"، لكن سولارى لم يستقر، حتى الآن، على الدفع باللاعب الفرنسى، كأساسى أم بديل فى المباراة، بينما ستُبعد الإصابة فاييخو عن القائمة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-2 على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".