رياضة | محمد محمود يعود للأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود يعود للأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا وخضوعه لجراحة الرباط الصليبي في الركبة.

وحرص محمود على متابعة مران فريقه المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادس بالجزيرة استعدادا لمواجهة سيبما التنزاني.

واستقبل لاعبو الأهلي زميلهم بحرارة وقاموا بالاطمئنان عليه بعد جراحة الرباط الصليبي.

الجدير بالذكر أن محمود قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة بالشوط الثاني والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يغيب محمود عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر، حيث سيبدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني فايلر، على أن يعود لاستئناف علاجه بألمانيا بعد ثلاثة أساييع.

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